Italia inguardabile, è fuori dall’Europeo! Disastro azzurro contro la Svizzera, bocciato Spalletti

Un fallimento. E’ finito troppo presto l’Europeo dell’Italia dopo una prestazione inguardabile e incommentabile contro la Svizzera. Gli azzurri non sono nemmeno scesi in campo in una partita decisiva per il passaggio del turno e contro un avversario sicuramente alla portata.

L’unico a salvarsi è stato il solito Gigio Donnarumma, miracoloso in avvio. Prestazione eccezionale della Svizzera, trascinata da un monumentale Xhaka a centrocampo. La squadra di Yakin ha disputato una partita di grande aggressività e cattiveria. Per l’Italia bocciati Scamacca, Fagioli, El Shaarawy e Mancini, troppo ‘leggero’ in occasione del primo gol degli svizzeri.

La partita si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol realizzati da Freuler e Vargas. Il risultato finale non è stato mai in discussione: l’Italia non si è nemmeno avvicinata all’area di rigore degli avversari e la Svizzera ha chiuso ogni spazio.

L’Italia è fuori agli ottavi di Euro 2024 ed è uno dei punti più bassi della storia della Nazionale. Il percorso della squadra di Spalletti è stato pessimo sotto l’aspetto dei risultati e delle prestazioni. Il responsabile principale del disastro azzurro è senza dubbio Luciano Spalletti. L’ex Napoli si è dimostrato in grande confusione e non è stato in grado di risollevare la situazione. I continui cambi di formazione non hanno di certo aiutato. E’ già finito il percorso di Spalletti sulla panchina azzurra?