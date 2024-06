Svizzera-Italia, le formazioni ufficiali: rivoluzione Spalletti, cambia tutto rispetto alla Croazia!

CalcioWeb

Conclusa la fase a gironi, inizia la fase eliminatoria di Euro 2024. A inaugurarla Svizzera-Italia, prima gara degli ottavi di finale con gli azzurri subito protagonisti. Margine di errore minimo, gara da dentro o fuori. Svizzera e Italia hanno comunicato le formazioni ufficiali per la partita che avrà luogo alle 18:00 presso l’Olympiastadion di Berlino.

La Svizzera conferma il solito schieramento con il 3-4-2-1 che garantisce copertura dietro e imprevedibilità davanti. L’unico cambio di Yakin è obbligato: fuori l’ex Udinese Widmer, squalificato, al suo posto cambia fascia Aebischer con Ndoye che scala nei 4 di centrocampo e Rieder al suo posto in attacco

Spalletti opera una vera e propria rivoluzione rispetto alla gara della Croazia. Cambia ancora il modulo: ritorna la difesa a 4, questa volta con il 4-3-3. Mancini al posto dello squalificato Calafiori, Darmian rileva l’infortunato Dimarco. A centrocampo Fagioli prende il posto di Jorginho in cabina di regia, Cristante preferito a Pellegrini, pronto a entrare a partita in corso. In attacco bocciata la coppia Retegui-Raspadori: si passa al tridente Chiesa, Scammacca, El Shaarawy.

Euro 2024, le formazioni di Svizzera-Italia

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaka, Ndoye;, Vargas, Rieder; Embolo

CT: Yakin

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy

CT: Spalletti