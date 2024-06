Euro 2024, le wags della Croazia: sexy modelle e imprenditrici, c’è anche una super tifosa | FOTO

CalcioWeb

La Croazia stasera, alle 21:00, in campo contro l’Italia nella partita decisiva che sancirà la seconda qualificata agli ottavi di finale del Girone B di Euro 2024, potrà contare su delle tifose speciali. Le wags della Croazia, belle e sensuali, sosterranno i loro uomini nel delicato match di questa sera. Conosciamole meglio.

Le Wags della Croazia a Euro 2024

Izabel Andrijanic, modella e imprenditrice croata, sposata con Mateo Kovacic. Nata in Croazia il 17 dicembre del 1994 ha frequentato la facoltà di economia dell’università di Zagabria, ma poi ha abbandonato gli studi per seguire il compagno nei suoi spostamenti. Insieme alla sorella, ha fondato Lunilou, attività online che vende prodotti per bambini biologici ed ecologici.

La moglie di Kovacic lavora anche come influencer e modella. Con migliaia di follower, la Andrijanic è considerata una vera e propria celebrità del web. Spesso, alcuni suoi look sono presi come punto di riferimento e fonte di ispirazione per le fashion addicted.

Silvija Lihtar è la moglie di Marcelo Brozovic: è molto riservata, di lei si conosce ben poco, quel poco che mostra sui social. Segue il suo Marcelo allo stadio, anche nelle gare in nazionale.

Nata a Zagabria il 2 aprile 1983, sotto il segno dell’Ariete, Vanja Bosnic ha completato gli studi al liceo nella sua città nativa, per poi lavorare nell’agenzia sportiva Mamic. Qui incontra il suo futuro marito Luka Modric e i due si sposano all’inizio del 2010 a Zagabria.

Helena Matic è la moglie di moglie Dominik Livakovic. Ex campionessa di pattinaggio artistico, è stata una delle sportive del club di Zagabria. Laureata presso la Facoltà di Tecnologia Tessile di Zagabria, è considerata dai media del suo Paese come la Meghan Markle croata. È una industrial designer.

Una bellezza fine ma incantevole. Stiamo parlando di Marija Grbeša, la bellissima moglie di Mario Pasalic che da molti anni vive al suo fianco tutti i suoi trionfi.

Josipa è la moglie di Ivan Perišić. In Croazia si parla di lei e si sottolinea la sua eleganza, la sua poca propensione all’apparire, il suo essere alla moda e la sua capacità di abbinare anche stili diversi nella stessa mise.

Chi è Ivana Knoll? La sexy tifosa della Croazia che incanta Euro 2024

Non sarà fra le wags della Croazia a Euro 2024, ma è pur sempre la tifosa numero 1 della Croazia. Stiamo parlando di Ivana Knoll. Modella e imprenditrice, Ivana ha costruito la propria carriera intorno alla nazionale croata, diventandone un simbolo e una distrazione al tempo stesso. Nata e cresciuta in Germania da famiglia croata, completa gli studi universitari a Zagabria e per seguire la carriera di modella vola in America: Miami prima, Los Angeles dopo.

Influencer, ex miss Croazia, ballerina di pole dance e danza del ventre. La notorietà globale l’è piovuta addosso grazie alla sua presenza ai Mondiali 2022 in Qatar. Dove ogni lembo di pelle delle donne deve essere coperto lei ha adottato un dress code tutt’altro che anonimo.