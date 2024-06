Euro 2024, le wags della Spagna: un’italiana famosissima e due sexy gemelle | FOTO

CalcioWeb

Il grande giorno di Spagna-Italia è finalmente arrivato. Una partita che si giocherà non solo in campo (qui la nostra analisi tattica), ma anche sugli spalti. Anche la Spagna, come tante altre squadre protagoniste agli Europei di calcio 2024, ha delle wags davvero interessanti. Le wags della Spagna a Euro 2024 non si limitano a tifare per i loro amati (allo stadio e non solo), ma li sostengono (anche dai social) dando loro quella forza necessaria per affrontare ogni match. Conosciamole meglio.

Le wags della Spagna a Euro 2024

A capitanare la squadra della wags della Spagna è indubbiamente Alice Campello, moglie di Alvaro Morata e mamma di quattro figli: i gemelli Alessandro e Leonardo, Edoardo e Bella. Alice è un’influencer e fashion blogger italiana. Nasce il 5 marzo 1995 a Mestre, in provincia di Venezia, e il padre Andrea è proprietario della Campello Motors, un’importante concessionaria d’auto del nord Italia. Sui suoi profili parla di moda e bellezza e con il tempo raggiunge un grande traguardo, quello dei 3 milioni di followers su Instagram.

Grazie al successo raggiunto sui social e nel settore della moda Alice Campello diventa nota anche nei media tanto che nel 2021 Amadeus la sceglie come co-conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo. Inoltre appare su red carpet prestigiosi come quello della Mostra internazionale del Cinema di Venezia.

Maria Cortes è la moglie di Nacho Fernández . Stanno insieme da quando lui aveva 14 anni e lei, di un anno più grande, ne aveva 15. María e Nacho hanno quattro figli insieme.

Caterina Ferraro, soprannome Lulù, è la fidanzata di Fabián Ruiz. Nata a Vico Equense, costiera amalfitana, ha due anni in meno dello spagnolo. Si sono conosciuti in un locale a Portici e non si sono più lasciati. Lulù trascorre ore ad allenarsi con un metodo particolare, costruito da una ballerina napoletana, Valentina Schisa, che si chiama The Barre Technique (esercizi di potenziamento muscolare che uniscono danza e pilates).

Melanie Canizares è la moglie di Joselu. I due si sono sposati nel 2016 vicino alla città madrilena di San Lorenzo del Escorial tra più di cento invitati. Ha una sorella gemella, Daphne, sposata con Dani Carvajal. E’ un’influencer, ha più di 11.000 follower su Instagram ed è specializzata nella moda.

Daphne Canizares è la moglie di Dani Carvajal. E’ una modella e influencer nata in Spagna. Si fa notare per il suo incredibile fisico e i suoi splendidi capelli biondi. È molto famosa sui social, dove strega i suoi fan con foto abbastanza provocanti. Ha un grande seguito su Instagram, piattaforma sulla quale vanta più di 100.000 followers.