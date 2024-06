Euro2024, attesa per l’Italia: “oltre 100mila tifosi azzurri in Germania”

CalcioWeb

L’Italia si prepara per l’esordio a Euro2024 e l’attesa è sempre più alta. “Saranno tantissimi gli italiani presenti in Germania, dalla delegazione della Federcalcio, agli arbitri ai giornalisti, agli sponsor ma soprattutto la moltitudine dei tifosi, secondo me oltre centomila, che potranno contare su Punto Italia, un elemento di conforto nel caso ci fosse bisogno.

Uno strumento che credo possa essere utilizzato anche per i prossimi grandi avvenimenti che in questo 2024 arricchiranno il diario dello sport internazionale”. Sono le parole del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi alla presentazione di ‘Punto Italia’, una postazione consolare itinerante, allestita su un Ufficio mobile della Polizia di Stato, che si sposterà fra le varie città della Germania per fornire assistenza ai numerosi tifosi italiani che seguiranno la Nazionale azzurra di calcio.