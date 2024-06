Euro2024, Donnarumma lancia l’Italia: “girone duro? Anche per gli altri…”

CalcioWeb

L’attesa è quasi finita. Si avvicina l’inizio di Euro2024 e l’Italia si candida ad un ruolo da grande protagonista. La squadra di Luciano Spalletti si affaccia alla competizione da campioni in carica e una certezza si chiama Gigio Donnarumma.

“L’Italia ha tutto per un grande Europeo”, sono le parole del portiere del Psg in un’intervista esclusiva con Sky Sport. “Sono orgoglioso di portare la fascia e di essere un esempio – aggiunge il portiere – Ed è emozionante perché poi portare la fascia da capitano della Nazionale è un onore e un privilegio”.

Il paragone con il 2021

Siete una squadra diversa rispetto al 2021? Se sì che differenze noti?

“La cosa principale è creare il gruppo: abbiamo qualità, abbiamo un grande allenatore che sicuramente ci metterà a posto e ci farà sentire importanti. Prepariamo le partite alla grande, quindi sicuramente avremo tutto per fare un grande Europeo”.

Poi Donnarumma parla delle differenze tra l’ex ct Mancini e l’attuale Spalletti. “Ogni allenatore ha una sua filosofia. Con Spalletti ci troviamo tutti molto bene sappiamo che risultati ha portato negli anni precedenti, sappiamo cosa ci può dare, lavora tanto tatticamente. Prepariamo bene le partite, anche fuori dal campo stiamo molto bene; ci fa stare molto bene, quindi sono sicuro che ci porterà grandi risultati”.

Sul girone: “sì, è tosto – afferma il portiere azzurro – ma tosto anche per gli altri perché quelli che ci affronteranno sanno che affronteranno un’Italia forte, un’Italia con idea e quindi è un girone duro: com’è duro per noi sarà duro anche per gli altri”.