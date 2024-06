Euro 2024, la Francia: una corazzata per Deschamps. Convocati, 11 titolare e avversarie

CalcioWeb

Una delle favorite alla vittoria finale di Euro 2024: stiamo parlando della Francia, una squadra di grandissimo talento e completa in ogni reparto. Dopo la sconfitta in finale all’Europeo del 2016 contro il Portogallo e il ko agli ottavi contro la Svizzera nel 2021, la squadra di Deschamps non potrà permettersi un altro passo falso.

La stella è ovviamente Kylian Mbappé, futuro calciatore del Real Madrid. In panchina Didier Deschamps. Da calciatore, l’ex Juventus ha vinto il Mondiale 1998 e l’Europeo 2000. Da Ct, ha invece vinto il Mondiale 2018 e la Nations League 2021.

I convocati della Francia per Euro 2024

La squadra è attrezzata per dominare la competizione e nell’elenco dei convocati figurano anche calciatori del campionato di Serie A: i milanisti Theo Hernandez e Maignan, gli interisti Pavard e Thuram, lo juventino Rabiot.

Portieri: Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens), Alphonse Areola (West Ham);

Difensori: Theo Hernandez (Milan), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jonathan Clauss (Marsiglia), Jules Koundé (Barcellona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco);

Centrocampisti: Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG), Youssouf Fofana (Monaco), N’Golo Kanté (Al-Ittihad);

Attaccanti: Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Bayern Monaco), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Inter), Olivier Giroud (Los Angeles Fc), Ousmane Dembélé (PSG), Randal Kolo Muani (PSG).

I titolari della Francia a Euro 2024: modulo e stile di gioco

Il modulo della Francia è il 4-2-3-1 con il chiaro obiettivo di sfruttare tutto il potenziale offensivo. In porta la certezza è Maignan del Milan. In difesa altri due ‘italiani’: il rossonero Theo Hernandez e l’interista Pavard. A completare il reparto Upamecano e Koundé. Le alternative di lusso si chiamano Mendy, Konaté, Saliba e Clauss.

A centrocampo spazio alla coppia Tchouameni e Rabiot con Camavinga pronto ad insidiare lo juventino. Occhio anche al giovane Zaïre-Emery. In corsa anche Fofana. In attacco le certezze si chiamano Dembelé e Mbappé, poi in tre per due maglie: Griezmann, Giroud e Thuram. Le alternative di lusso si chiamano Coman, Barcola e Kolo Muani.

Il girone della Francia a Euro 2024: avversarie e calendario

La Francia è stata inserita nel Girone D, con Olanda, Polonia e Austria. Un raggruppamento tosto per i galletti che dovranno mettere da parte la convinzione di essere superiori agli altri e giocare ogni partita ad alto livello.

Di seguito il calendario delle partite della Francia a Euro 2024:

Austria-Francia – Lunedì 17 giugno, ore 21:00

Lunedì 17 giugno, ore 21:00 Olanda-Francia – Venerdì 21 giugno, ore 21:00

Venerdì 21 giugno, ore 21:00 Francia-Polonia – Martedì 25 giugno, ore 18:00