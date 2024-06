Euro 2024, il pronostico di Totti: i protagonisti, la sorpresa e la finale

CalcioWeb

E’ quasi tutto pronto per Euro 2024 e tante squadre si preparano ad un ruolo da protagonista. Tra queste c’è sicuramente l’Italia, forse un po’ troppo snobbata da tifosi e addetti ai lavori. Un ex calciatore, invece, esalta il gruppo di Spalletti.

“Una squadra che potrebbe vincere l’Europeo? Con una competizione del genere ci sono squadre e giocatori molto forti, quindi non è facile. Da italiano spero l’Italia”. Sono le parole di Francesco Totti intervistato da Betsson Sport. Il numero 10 ha aggiunto che comunque “ci sarà da tenere d’occhio sia la Francia che la Germania”. Totti ha anche sottolineato l’importanza del gruppo nelle competizioni internazionali: “ogni singolo giocatore può fare la differenza, però in questo tipo di competizioni il gruppo è quello che può dare qualcosa in più; è più l’organico che il singolo”.

I protagonisti, la sorpresa e la finale

Parlando dei possibili protagonisti italiani, l’ex capitano giallorosso ha commentato: “un nome?” sorride, “Spero un calciatore italiano: Mateo Retegui o Lorenzo Pellegrini”. Ha poi espresso il suo apprezzamento per la nazionale italiana: “gli azzurri agli ottavi? La competizione è molto difficile, ma l’Italia deve scendere in campo con l’obiettivo di poter fare il meglio possibile. Hanno un grande allenatore e se lo seguiranno potranno arrivare più avanti degli ottavi”.

Infine, ha fatto una previsione su una possibile sorpresa del torneo: “una nazionale rivelazione? Il bello del calcio è anche questa improvvisazione: non c’è una squadra in particolare, ma se dovessi fare una previsione direi che una squadra come la Danimarca potrebbe essere una rivelazione”.

“Chi arriverà in finale?”: al capitano piacerebbe avere l’occasione di vedere l’Italia sfidarsi con la Francia, come avvenne nei mondiali del 2006.