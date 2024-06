Italia superpotenza dell’Atletica, stravinto il medagliere degli Europei: ora tocca alle Olimpiadi!

CalcioWeb

L’Italia domina il medagliere degli Europei di Atletica 2024 di Roma! Si chiude questa sera una kermesse trionfale e storica per gli azzurri che doppiano il record di medaglie degli Europei di Spalato 1990 (12 medaglie, 5 ori). L’Italia ottiene 24 medaglie: 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi.

Nella serata conclusiva sono arrivati il bronzo di Pietro Arese nei 1500 metri, l’argento della staffetta 4×400 (Aceti, Meli, Scotti e Sito) e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo (6.94 m). In conclusione, per chiudere in bellezza, anche l’oro nella staffetta 4×100 (Melluzzo Jacobs, Patta e Tortu, 37.82) letteralmente dominata con un distacco siderale. Adesso l’obiettivo si sposta sulle Olimpiadi: gli azzurri dell’Atletica sono pronti a stupire ancora!

Il medagliere degli Europei di Atletica 2024 a Roma

Italia – 24 medaglie: 11 ori, 9 argenti, 4 bronzi Francia – 16 medaglie: 4 ori, 5 argenti, 7 bronzi Gran Bretagna e N. I. – 13 medaglie: 4 ori, 4 argenti, 5 bronzi Norvegia – 7 medaglie: 4 ori, 2argenti, 1 bronzo Svizzera – 9 medaglie: 4 ori, 1 argento, 4 bronzi Paesi Bassi – 12 medaglie: 3 ori, 4 argenti, 5 bronzi Belgio – 6 medaglie: 3 ori, 1 argento, 2 bronzi Svezia – 4 medaglie: 3 ori, 1 bronzo Spagna – 8 medaglie: 2 ori, 3 argenti, 3 bronzi Polonia – 6 medaglie: 2 ori, 2 argenti, 2 bronzi