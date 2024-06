Europei atletica: Riva sorpassa Petros e gli fa ‘ciao ciao’ con la mano | VIDEO

CalcioWeb

Continua lo spettacolo degli Europei di atletica a Roma e l’Italia è sempre più una grande protagonista. Straordinaria prova italiana nella mezza maratona maschile con due ori e un argento. A trionfare è Yeman Crippa che si impone con 1h01:03 sui 21,097 chilometri.

Si festeggia una fantastica doppietta per merito di uno strepitoso Pietro Riva: il piemontese riesce a piazzarsi secondo con 1h01:04 superando in volata sul rettilineo finale il tedesco Amanal Petros, 1h01:07 per il bronzo.

Il gesto di Riva

Proprio un gesto di Riva non è passato inosservato: l’italiano sorpassa il tedesco e lo ‘saluta’ con la mano per un gesto considerato di sfottò.

“Non era un gesto nei suoi confronti. E’ un atleta che ammiro tantissimo, ero semplicemente molto stanco dopo un’ora di gara con quel caldo. Volevo solo esultare e ripensandoci ho sbagliato a farlo così vicino a lui, dovevo farlo un po’ dopo”, le parole a caldo dell’italiano.

Riva che sorpassa il tedesco Petros sul rettilineo d’arrivo salutandolo momento di pura italianità 🇮🇹 pic.twitter.com/EyAd9kF2bM — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) June 9, 2024