Finale Playoff Serie C, Vicenza-Carrarese 0-0: la promozione in Serie B rimandata a domenica!

CalcioWeb

Per stabilire l’ultima squadra promossa in Serie B serviranno altri 90 minuti. Sarebbero serviti in ogni caso, vista la natura della doppia sfida andata e ritorno della finale Playoff di Serie C ma, in questo caso, con il pareggio a reti bianche dell’andata il risultato è quanto mai in bilico. Gara molto equilibrata che, probabilmente, ai punti avrebbe vinto la Carrarese.

Sfida da subito in salita per il Vicenza che dopo 6′ di gioco perde capitan Ronaldo per infortunio. Gli ospiti spingono con Finotto, Panico e Cicconi ma il portiere Confente si fa trovare sempre pronto. Il Vicenza fatica a creare occasioni ma nel finale con una conclusione di Costa rischia di portarsi a casa l’intera posta in palio. Tutto rimandato a domenica sera in quel di Carrara: 90 minuti ancora per sognare la Serie B.