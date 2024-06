Fire, l’inno ufficiale di Euro 2024: testo, traduzione e significato

CalcioWeb

Tutto pronto per l’inizio di Euro 2024. Ventiquattro squadre si

sfideranno in dieci città tedesche per cercare di alzare al cielo

l’ambita coppa. Il trio elettronico italiano Meduza, gli OneRepublic e la cantautrice tedesca Leony hanno unito le forze per pubblicare “Fire“, l’inno ufficiale di Euro 2024, un brano che incarna il fervore e lo spirito dei tifosi di calcio e della musica.

Il significato dell’inno di Euro 2024

Presentato dal vivo in occasione di una performance a sorpresa durante

l’evento dei Meduza Our House in occasione della Miami Music Week, “Fire” fonde la tanto amata produzione house dei Meduza, gli

avvincenti paesaggi sonori degli OneRepublic e l’esperienza pop di

Leony in un unico brano. Nel testo Ryan Tedder e Leony raccontano la forza di un amore in grado di risollevarci anche nei momenti più bui per poi esplodere in un ritornello che invita a viverci la bellezza della notte presente.

Il testo di Fire:

We got our secrets

Hidden inside our bones

Starlight that bleeds

When all of the lights come on

It’s a beautiful..miracle

How you lift me up when I feel low

Beautiful…everglow

Now we’re shining like a sea of gold

Yeah-ah

We’re on fire tonight

Like a million

diamonds in the sky

And we’re lost in all the lights

Here together

We’re on fire tonight

We’re on fire

We’re on fire

Living on Memories

Guiding me through the dark

You’re the notes to my melody

Healing all of my scars

It’s a beautiful..miracle

How you lift me up when I feel low

Beautiful…everglow

Now we’re shining like a sea of gold

Yeah-ah

We’re on fire tonight

Like a million diamonds in the sky

And we’re lost in all the lights

Here together

We’re on fire tonight

We’re on fireWoah-oh’s

We’re on fire

We’re on fire

We’re on fire

Woah-oh’s

And we’re lost in all the lights

Here together

We’re on fire tonight

We’re on fire

La traduzione di Fire

Abbiamo i nostri segreti

Nascosto nelle nostre ossa

Luce stellare che sanguina

Quando tutte le luci si accendono

È un bellissimo…miracolo

Come mi sollevi quando mi sento giù

Bellissimo…sempre luminoso

Adesso brilliamo come un mare d’oro

Sì-ah

Siamo in fiamme stasera

Come un milione

diamanti nel cielo

E siamo persi in tutte le luci

Qui insieme

Siamo in fiamme stasera

Siamo in fiamme

Siamo in fiamme

Vivere di ricordi

Guidandomi attraverso l’oscurità

Sei le note della mia melodia

Guarire tutte le mie cicatrici

È un bellissimo…miracolo

Come mi sollevi quando mi sento giù

Bellissimo…sempre luminoso

Adesso brilliamo come un mare d’oro

Sì-ah

Siamo in fiamme stasera

Come un milione di diamanti nel cielo

E siamo persi in tutte le luci

Qui insieme

Siamo in fiamme stasera

Siamo in fiamme Woah-oh

Siamo in fiamme

Siamo in fiamme

Siamo in fiamme

Woah-oh

E siamo persi in tutte le luci

Qui insieme

Siamo in fiamme stasera

Siamo in fiamme.

I tifosi avranno la possibilità di ascoltare l’inno di Euro 2024 eseguito dal vivo dai tre artisti durante la cerimonia di chiusura prima del calcio d’inizio della finale all’Olympiastadion di Berlino il 14 luglio.