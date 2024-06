Fonseca lascia il Lille: quando l’annuncio ufficiale del Milan?

CalcioWeb

Era il segreto di Pulcinella, si attendeva solo l’ufficialità arrivata da pochi minuti: Paulo Fonseca lascia il Lille. Il club francese lo ha annunciato con un comunicato ufficiale al quale ha fatto seguito il saluto dell’allenatore lusitano promesso sposo del Milan.

Il comunicato del Lille

“Sulla nostra panchina dall’estate del 2022, Paulo Fonseca lascia il Lille al termine della stagione 2023-2024. Il presidente e tutto il Club ringraziano Paulo Fonseca per questi due anni di collaborazione e di emozioni. Buona fortuna Paulo“, si legge nella nota diramata su X.

L’addio di Fonseca ai tifosi

Sempre attraverso X, Paulo Fonseca ha salutato i tifosi del Lille: “Cari tifosi del Lille, che bel viaggio! Dal primo giorno in cui sono arrivato a Lille, mi sono sentito accolto calorosamente dai giocatori, dalla gente del club, dai tifosi e dalla città. Tutti mi hanno fatto sentire a casa. Durante questo periodo, ho vissuto alcune delle sensazioni più emozionanti della mia carriera.

Nel corso di queste due stagioni, insieme siamo riusciti a riportare la squadra ai vertici della Ligue 1, assicurarci un posto agli spareggi di UEFA Champions League e ottenere la migliore prestazione nella storia del club nelle competizioni UEFA. Ho sempre dato il 100% e posso solo ringraziare l’impegno e la professionalità dei giocatori che ho allenato con orgoglio e l’incredibile sostegno di tutti i tifosi.

Vorrei anche esprimere la mia gratitudine al management e al presidente del club per la collaborazione e il supporto durante questi due anni. Auguro il meglio a questo club. Vai LOSC!“.

Quando l’annuncio del Milan?

Si attende adesso l’ufficialità di Paulo Fonseca al Milan. I rossoneri, come di norma, hanno atteso che il Lille annunciasse la separazione dal tecnico portoghese per poi organizzare l’annuncio che avverrà nei prossimi giorni. I tempi sono ristretti, si parla dell’inizio della prossima settimana, prima che Euro 2024 monopolizzi la scena. Nel mese di luglio Fonseca prenderà contatto con Milanello e i calciatori non impegnati con le rispettive Nazionali per porre le basi della sua nuova avventura in rossonero.