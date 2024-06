Genoa, ricordi Blessin? Riparte dalla Germania: ecco la sua nuova squadra

CalcioWeb

Alexander Blessin è stato nominato allenatore del club neopromosso della Bundesliga, il St Pauli Hamburg, secondo quanto riporta la stampa tedesca e belga. I quotidiani Hamburger Abendblatt e Het Nieuwsblad hanno affermato che Blessin ha firmato un contratto triennale con i campioni della seconda divisione tedesca della scorsa stagione, trasferendosi dalla Royal Union Saint-Gilloise del Belgio. Finora non c’è stata alcuna conferma ufficiale da parte dei club. Lo riporta l’agenzia di notizie “Adnkronos”.

Blessin, 51 anni, succederebbe a Fabian Hürzeler che si è unito al club della Premier League Brighton & Hove Albion. Blessin è poco conosciuto in Germania. Ha giocato sette partite di Bundesliga con il VfB Stuttgart e come allenatore ha allenato le squadre under 17 e under 19 dell’RB Lipsia prima di trasferirsi all’estero, all’Oostende in Belgio e al Genoa in Italia. È arrivato al Saint-Gilloise l’anno scorso e ha portato la squadra alla prima Coppa del Belgio in più di un secolo e al secondo posto in campionato la scorsa stagione.