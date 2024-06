Germania, Pavlovic salta Euro 2024: il sostituto è una ‘vecchia conoscenza’

CalcioWeb

Brutte notizie in casa Germania in vista dell’esordio di Euro 2024: il Ct Nagelsmann non potrà contare sulle prestazioni di Aleksandar Pavlovic, centrocampista del Bayern Monaco. Al suo posto convocato Emre Can, vecchia conoscenza in Italia per il passato alla Juventus.

Lunedì il 20enne del Bayern Monaco non ha accompagnato gli altri 25 calciatori al ritorno alla sede della squadra a Herzogenaurach a causa di un processo infettivo.

Emre Can al posto di Pavlovic

Emre Can, 30 anni e nelle fila del Borussia Dortmund, ha giocato l’ultima delle sue 43 partite in nazionale lo scorso settembre, nell’amichevole vinta 2-1 contro la Francia, agli ordini dell’allora allenatore ad interim Rudi Völler.

Toni Kroos e Robert Andrich dovrebbero giocare a centrocampo con Pascal Gross che sarà il loro primo sostituto. Nel suo primo ritiro con la Nazionale, a fine maggio, Pavlovic è arrivato agli allenamenti della squadra con qualche giorno di ritardo. Ha poi esordito con la nazionale come sostituto nello 0-0 contro l’Ucraina a Norimberga all’inizio della scorsa settimana. Dopo una buona prima stagione al Bayern, Pavlovic ha deciso di giocare in nazionale con la Germania, escludendo così la possibilità di farlo con la Serbia.

“Penso che sia un vero peccato per Pavlo. Continuerà ad essere positivo”, ha detto oggi in conferenza stampa Jamal Musiala, compagno di squadra di Pavlovic al Bayern. “Gli parleremo nei prossimi giorni”, ha aggiunto.