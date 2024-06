Germania, che esordio! 5-1 alla Scozia: talenti in vetrina e il bomber senza un dente

CalcioWeb

L’esordio di una squadra padrona di casa in un grande evento può andare a finire, generalmente, in due modi: un disastro totale, sotto il peso della pressione, o un trionfo da applausi. Per la Germania, nell’Europeo di casa, è stato il secondo caso. Netto 5-1 alla malcapitata Scozia con i tedeschi capaci di segnare, per la prima volta nella storia di un Europeo, 3 gol in un tempo.

Gioielli, sbrilluccicanti, messi in vetrina nella serata in cui tutto il mondo era pronto ad ammirarli: Wirtz apre le danze al 10′ con una conclusione dal limite; Havertz prima rifinisce per la sassata di Musiala che sfonda l’incrocio dei pali, poi batte il calcio di rigore del 3-0 che mette in ghiaccio la vittoria già nel primo tempo.

Nella ripresa entra Fullkrug, non proprio un gioiellino che spicca per tecnica ed eleganza, piuttosto un bomber sgraziato ma maledettamente efficace. Al primo pallone toccato, Fullkrug spara un missile sotto la traversa del malcapitato Gunn per un rotondo 4-0. Il sorriso, senza un dente, è quello di chi ha segnato 12 gol in 17 presenze in nazionale. Poco dopo, un offside millimetrico gli nega la doppietta.

Nel finale c’è spazio per ‘l’autogol della bandiera’ che permette ai tifosi scozzesi di gioire prima che Emre Can segni, a pochi secondi dalla fine, la rete del definitivo 5-1. La Germania inizia col botto e spazza via qualche dubbio della vigilia.

La classifica del Girone A di Euro 2024

Germania 3 Svizzera 0 Ungheria 0 Scozia 0