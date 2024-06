Euro 2024, uomo accoltella tifosi durante Germania-Scozia: ucciso dalla polizia

CalcioWeb

Un uomo ha fatto irruzione, armato di coltello, durante un party privato nel nord della Germania, a Wolmirstedt, nello Stato della Sassonia-Anhalt, aggredendo diverse persone che stavano guardano in tv il match di apertura di Euro 2024, Germania-Scozia. Tre persone sono state gravemente ferite, mentre l’aggressore è stato ucciso dagli agenti.

Secondo le notizie che filtrano dalla procura della vicina Magdeburgo, l’uomo avrebbe prima accoltellato un’altra persona in una strada residenziale. L’aggressore è poi passato accanto a una festa privata che si teneva in una casa e ha colpito con un coltello diverse persone all’interno. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti di polizia che hanno sparato all’aggressore. Sempre stando alla procura, l’uomo è deceduto in ospedale a causa delle ferite.