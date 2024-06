Uno spirito… Guida, l’arbitro promosso dopo Portogallo-Repubblica Ceca: personalità e grande gestione della partita

CalcioWeb

Il secondo match del gruppo F di Euro 2024 tra Portogallo e Repubblica Ceca si è concluso sul risultato di 2-1 grazie ad un gol in pieno recupero di Francisco Conceicao, giovane attaccante del Porto e figlio del famoso allenatore.

La prestazione di Cristiano Ronaldo e compagni non è stata di certo entusiasmante e la squadra dovrà cambiare passo già dalla prossima partita contro l’insidiosa Turchia di Vincenzo Montella. Dopo l’iniziale vantaggio di Provod, il Portogallo ha ribaltato tutto prima con l’autogol di Hranac e poi con un gol del calciatore 21enne, alla sua prima marcatura in Nazionale.

Una prestazione da incorniciare è stata quella di Marco Guida, arbitro italiano designato proprio per la sfida tra Portogallo e Repubblica Ceca. Il 43enne fischietto italiano ha dimostrato grande personalità ed è una delle certezze di questa prima parte dell’Europeo.

La gestione della partita di Guida è stata ottima: l’arbitro italiano ha lasciato correre molto il gioco, fischiando solo i contatti evidenti. Il direttore di gara non si è fatto ingannare da una simulazione di Leao e non si è fatto intimorire dalla presenza di Cristiano Ronaldo e dalle sue proteste.

Gli episodi dubbi sono arrivati nel finale. Il Portogallo trova il gol del vantaggio con Diogo Jota e l’assistente non nota un fuorigioco millimetrico di Cristiano Ronaldo sul colpo di testa precedente. L’intervento del Var ha annullato giustamente il gol.

Le proteste più grandi sono arrivate per un contatto poco prima del gol del 2-1: Semedo ferma Doudera con un blocco, forse irregolare o forse no. Per l’arbitro è tutto regalare e sulla ripartenza il Portogallo infila la Repubblica Ceca per il definitivo 2-1, scatenando le proteste della squadra di Hasek nel post-partita. L’arbitro Guida è stato promosso con grande merito e si candida in vista delle designazioni degli ottavi di finale.

A clear foul and yellow card to Semedo pic.twitter.com/qkUyadsGwc — Sir G (@GMudiee) June 18, 2024