Il Torino saluta Juric: l’indizio ‘storico’ sul nuovo allenatore | VIDEO

“Il Torino Football Club desidera ringraziare Ivan Juric e i suoi collaboratori per il lavoro svolto insieme in questi tre anni. La Società saluta Ivan Juric e il suo staff e augura il meglio nel proseguimento della loro carriera“. Queste le parole contenute nel comunicato stampa con il quale il Torino saluta Ivan Juric che, da oggi, non è più l’allenatore granata.

Vanoli nuovo allenatore del Torino

Al posto del tecnico croato ci sarà Paolo Vanoli, appena promosso con il Venezia. Manca solo l’annuncio ufficiale ma dai social è arrivato già l’indizio che riprende un pezzo di storia della città di Torino, legato ai fiumi e ai canottieri, con una riferimento a un tragitto fluviale che da Venezia arriva all’ombra della Mole.

Risalendo la corrente, fino alle nostre acque 🛶⌛️ pic.twitter.com/12rLJQy2fd — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 21, 2024