Incidente Verstappen-Norris, Max critico: “si butta dentro, sperava mi salvassi. Amici? Non è…”

Amici-rivali, da oggi forse solo rivali. Verstappen e Norris non se le sono mandate a dire dopo l’incidente (VIDEO) avvenuto nella gara odierna nel GP dell’Austria. Norris non ha risparmiato dure critiche a Verstappen che, ovviamente, non ha esitato a rispondere. “Il mio movimento non avviene mentre sto già frenando – ha puntualizzato Verstappen – da fuori sembra sempre che sia così, ma non lo è. Credo di sapere abbastanza bene cosa fare in questo tipo di scenari“.

Verstappen ha poi criticato il “buttarsi dentro” di Norris, tecnica rischiosa per portare a casa i sorpassi. “Alcune di queste manovre sono stati dei veri e propri ‘dive bombs’ – ha dichiarato l’olandese – gettando la macchina all’interno e sperando che l’altro si salvi, ma non è sempre il modo in cui si corre. Credo che però anche la curva qui si presti a questo atteggiamento“.

Riguardo ai 10 secondi di penalità ricevuti, Verstappen chiarisce: “riguarderò l’episodio, ma 10 secondi mi sono sembrati un po’ troppo severi in quel momento. Perché non mi sembrava che ci fosse nulla di aggressivo in quella mossa“. Infine, in merito al rapporto di amicizia tra lui e Norris, Verstappen ha spiegato: “parleremo, ma ora non è il momento giusto. È meglio che ci si calmi. Non posso commentare al momento come si evolverà la situazione. Verrà tutto in modo naturale“.