La Slovacchia sfiora il miracolo, Bellingham la rovescia: l’Inghilterra soffre ma è ai quarti

Sfiorato il più clamoroso degli upset di Euro 2024. La Slovacchia è arrivata a 1 minuto dallo storico trionfo, poi il gol di Bellingham in rovesciata (VIDEO) ha ribaltato la situazione e l’inerzia dell’incontro. L’Inghilterra ha sofferto molto contro la Slovacchia, confermando il trend altalenante visto nelle partite del girone.

La Nazionale dei Tre Leoni dispone di una rosa profonda e talentuosa ma che si esprime ben al di sotto delle aspettative. Dopo essersi resa più volte pericolosa, la Slovacchia passa meritatamente in vantaggio con Schranz al 25′ sfruttando una disattenzione della difesa. Strelec ha addirittura la palla per un super gol da centrocampo su erroraccio difensivo, con Pickford fuori dai pali, ma la palla si spegne di poco a lato.

A Foden viene annullato un gol per fuorigioco, Rice colpisce il palo dalla distanza, ma non basta per piegare le resistenze di un’ottima Slovacchia. Un’Inghilterra in piena trazione offensiva, meritatamente sotto nel punteggio, si affida alla forza della disperazione e nel finale viene premiata: angolo a 1 minuto dalla fine, testa di Eze e rovesciata di Bellingham per l’1-1 che porta la gara ai supplementari.

Galvanizzati dal gol, gli inglesi trovano il 2-1 nell’extra-time con il colpo di testa di Kane. La Slovacchia accusa il colpo ma non demorde, si rende ancora pericolosa in più di un’occasione ma non trova il meritato 2-2 e saluta Euro 2024 a testa alta. L’Inghilterra soffre ma stacca il pass per i quarti: un cammino in discesa verso la finale, auto-sabotaggi permettendo…

Il tabellone di Euro 2024

Spagna-Georgia

Germania-Danimarca 2-0

Portogallo-Slovenia

Francia-Belgio

Romania-Olanda

Austria-Turchia

Inghilterra-Slovacchia 2-1

Svizzera-Italia 2-0