Inghilterra-Slovacchia, gol Bellingham: rovesciata da paura in pieno recupero | VIDEO

CalcioWeb

Sembrava finita, poi il gol di Bellingham ha… rovesciato tutto. Inghilterra-Slovacchia stava per diventare il più grande upset di Euro 2024. La piccola nazionale allenata da Calzona era in vantaggio 0-1, con merito, contro un’Inghilterra brutta e sprecona, fermata da un palo e graziata da Strelec con una conclusione da centrocampo che stava per diventare il gol più bello degli Europei.

Ironia della sorta, il gol più bello di Euro 2024 potrebbe essere arrivato dall’altra parte. In pieno recupero, l’ultimo calcio d’angolo della partita contiene tutte le speranze degli inglesi. Palla che spiove in area, Eze la prolunga e Jude Bellingham decide di librarsi in area per una rovesciata clamorosa che batte Dubravka. Il gol di Bellingham vale l’1-1 che porta Inghilterra-Slovacchia ai supplementari ed evita un’eliminazione a dir poco clamorosa.

Jude Bellingham bails out boring England again right at the end.

pic.twitter.com/fUYh4ncG8A — Abdi (@BLACKTIVIST5) June 30, 2024