Inizia la Copa America: sarà Argentina bis? Messi elogia il… Brasile

Il calcio internazionale non si gioca solo in Europa. Parallelamente a Euro 2024 si giocherà anche la Copa America con l’Argentina pronta a difendere il titolo. Lionel Messi, stella della nazionale argentina, ha elogiato la qualità delle nazionali del Sud America, sottolineando l’impegno che i suoi dovranno mettere per assicurarsi di nuovo il titolo nella Copa America che si disputa negli Stati Uniti.

L’Albiceleste lotterà per diventare la prima squadra a difendere con successo il titolo della Copa America e allo stesso tempo a detenere il trofeo della Coppa del Mondo.

“Oggi possiamo dire che siamo i migliori perché siamo i campioni del mondo“, ha dichiarato Messi in un’intervista trasmessa dalla televisione argentina. “Ma questo non ci fa credere che vinceremo questa Copa America. Sarà molto serrata e tutte le squadre saranno difficili“. Giovedì l’Argentina affronterà il Canada nella partita di apertura della più antica competizione calcistica continentale del mondo ad Atlanta, in Georgia, prima di affrontare anche Cile e Perù nella fase a gironi.

“L’Ecuador ha una generazione di ottimi giocatori che sono intensi, fisicamente forti e hanno un piano chiaro“, ha detto il 36enne attaccante dell’Inter Miami. “Poi ci sono Colombia, Uruguay e Brasile. Neymar ha avuto un anno difficile ed è un peccato che non sarà qui (a causa di un infortunio al ginocchio). Ma il Brasile produce sempre giocatori in grado di farsi avanti. Il Brasile è come l’Argentina: saranno anche una delle favorite“.