Insulti razzisti a Vinicius, sentenza storica in Spagna: carcere e Daspo ai tifosi

In Spagna arriva una sentenza storica contro il razzismo. In seguito agli insulti razzisti rivolti a Vinicius Jr. durante la partita Valencia-Real Madrid, 3 tifosi del Valencia sono stati condannati a 8 mesi di carcere e 2 anni di Daspo dagli stadi. È la prima condanna del genere emessa dopo la denuncia della Liga Spagnola in tribunale, alla quale si sono uniti Federcalcio spagnola, Real Madrid e lo stesso Vinicius Jr.

Nel corso del processo, i tifosi accusati hanno letto una lettera di scuse al calciatore e nei confronti della Liga e del Real Madrid. Secondo il presidente de LaLiga, Javier Tebas, “questa sentenza è una grande notizia per la lotta contro il razzismo in Spagna” poiché “ripara il danno sofferto da Vinicius Jr. e lancia alle persone che si recano allo stadio a insultare il chiaro messaggio che LaLiga le identificherà, le denuncerà e ci saranno conseguenze penali per tali atti“.