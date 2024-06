Inter, salta la tournée in Cina: niente soldi, cos’è successo?!

CalcioWeb

Tra un mese e mezzo l’Inter si sarebbe dovuta imbarcare per la Cina. La tournée asiatica dei nerazzurri, tanto cara all’ormai ex presidente Steven Zhang, si sarebbe dovuta svolgere a Chengdu, la “città del panda”, capitale della provincia di Sichuan. Ma l’Inter non ci andrà. Alla base della decisione ha pesato, senza dubbio, il cambio di proprietà che ha visto subentrare il fondo americano Oaktree.

Cambio di strategia? Possibile. Ma non si tratterebbe solo di questo. Secondo il media spagnolo “Relevo”, infatti, ci sarebbero stati anche dei problemi economici. L’organizzazione della tournée sarebbe risultata insolvente e anche altre squadre come Atletico e PSG, che dovrebbero partecipare all’evento sarebbero ancora in attesa dei milioni promessi.