Italia, che entusiasmo! In 4000 tifosi al primo allenamento, le parole di Spalletti e Buffon

E’ sempre più alta l’attesa in vista dell’esordio dell’Italia a Euro 2024, in programma sabato sera alle 21:00 contro l’Albania. Nel primo giorno di lavoro in Germania si è registrato un bagno di folla per abbracciare la squadra. In 4mila si sono presentati sugli spalti dell’Hemberg-Stadion.

Tanti cori anche per il Ct Luciano Spalletti. Nell’impianto presente anche il presidente della Figc Gabriele Gravina. Al termine dell’allenamento qualche piccolo tifoso ha tentato una pacifica invasione di campo per abbracciare i propri beniamini.

Le parole di Spalletti e Buffon

“Se essere pronti significa avere la testa piena di tutte quelle cose che ci vogliono per fare il bene della Nazionale se significa fare di tutto per rendere un caloroso grazie a tutta quella che è stata l’accoglienza e tutto l’amore che ci circonda noi siamo pronti”. Sono le parole del ct Luciano Spalletti nel corso della cerimonia di inaugurazione di Casa Azzurri a Iserlohn.

E sulla grande partecipazione dei tifosi il capo delegazione dell’Italia Gigi Buffon ha aggiunto: “la presenza costante e l’affetto incondizionato penso che ci farà sentire di giocare in casa. Alla fine la verità è questa: quando siamo venuti nel 2006 avevamo questa sensazione di giocare in casa e penso che anche in questo Europeo sarà così”.