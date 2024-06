Italia-Albania, Abodi ha le idee chiare: “siamo i campioni, un solo risultato a disposizione”

CalcioWeb

Manca pochissimo all’esordio dell’Italia a Euro 2024 contro l’Albania. “Mi auguro che la squadra riesca a esprimersi per come sa e per come l’allenatore ha indicato. Siamo campioni in carica, l’importante è giocare con onore”. Sono le parole del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi in attesa della sfida alle 21 a Dortmund.

“Per l’Albania siamo la seconda squadra da tifare, c’è una sana rivalità e uno storico a nostro favore. Non sarà una partita semplice, ma scendiamo in campo avendo vinto il titolo e abbiamo un solo risultato a disposizione”, aggiunge Abodi al microfono di Sky Sport da Casa Azzurri a Iserlohn.