Italia-Albania, Reja mette in guardia: cosa gli azzurri non devono sottovalutare

Il cuore di Edy Reja è diviso a metà. Il 78enne tecnico goriziano, CT dell’Albania dal 2019 al 2022, vedrà la partita Italia-Albania al Westfalenstadion di Dortmund, invitato dal presidente della Federcalcio albanese Armand Duka e oggi raggiugerà la Germania da Tirana con un volo charter in cui troveranno posto anche alcuni giocatori dell’Albania che parteciparono agli Europei del 2016 in Francia.

“Il legame con l’Albania è ancora molto forte? Certo – risponde Reja in una intervista sui quotidiani del gruppo Nem – dopo un quadriennio di lavoro così intenso non può essere altrimenti. Il presidente Duka mi aveva chiesto di preparare Euro 2024, la squadra si è qualificata e ora affronta la manifestazione con 16/17 ragazzi che pescai nel campionato italiano e in altri tornei in giro per l’Europa. Ho dato l’anima per l’Albania, che ha meritato di arrivare fin qui, battendo Polonia e Repubblica Ceca. Non sarà facile per l’Italia“.

Per chi tiferà Reja? “Tifo per gli azzurri, ma sarei contento di vedere l’Albania fare una bella figura“, ammette Reja che poi aggiunge, “non sottovalutare l’avversaria. L’Albania è cresciuta molto in questi ultimi anni. Dal punto di vista tecnico, grazie alla presenza di una decina di giocatori nel campionato italiano, ma anche come Federazione“.