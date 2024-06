Italia-Albania, Spalletti: “abbiamo la bischerata in canna”, poi l’omaggio al fratello morto

CalcioWeb

Esordio vincente per l’Italia a Euro 2024. Gli azzurri hanno battuto l’Albania per 2-1 rispondendo al netto successo della Spagna sulla Croazia. Italia e Spagna si affronteranno il 20 giugno per il primato nel girone, entrambe con 3 punti in tasca, nella sfida decisiva per il primo posto che porta alla parte alta del tabellone, quella in teoria più semplice (senza Francia e Inghilterra).

Intervistato nel post partita di Italia-Albania, Spalletti ha dichiarato: “mi è piaciuto che hanno detto ‘non è successo niente, si ricomincia da 1-0’. Hanno partecipato a quella che è stata la difficoltà e l’errore dei compagni di squadra con parole e atteggiamenti corretti. Si fa tutti la stessa cosa, tutti ci dividiamo quello che succede in campo, sia un gol sia un passaggio sbagliato. Siamo una squadra che vuole dividersi tutto quello che fa in parti uguali. Non c’è quello più bravo o quello più furbo. Quello che vince la coppa ne stacca un pezzo per uno e li dà a tutti. Si partecipa a qualsiasi cosa, anche a quello che è un gol fatto, si va ad abbracciare i compagni, gli si dà i meriti per averti fatto segnare“.

“Barella ha giocato una grossa partita perchè si è sdoppiato nel ruolo di mezzala e di mediano che veniva a ripulire le situazioni insieme a Jorginho. Averne un altro di play basso, mette loro in difficoltà nel pressare due che costruiscono con qualità, se vogliono venire in tanti a pressare poi si svuota sulla trequarti com’è successo diverse volte. Abbiamo trovato il vantaggio per andare a puntare la linea. Alcune volte ci siamo piaciuti troppo, abbiamo preso il vantaggio ma non l’abbiamo concretizzato“, ha aggiunto Spalletti parlando di Barella.

Alla domanda di Capello sui pochi passaggi rischiosi effettuati, il CT ha risposto: “il fatto che non abbiano mai preso palla a metà campo, può sembrare inutile, ma intanto non trovano palla. E per trovarla bisogna alzino la linea difensiva. Abbiamo trovato l’uomo sulla trequarti, l’oro pressavano ma restavano abbastanza distanti, noi sui mezzi spazi di destra e sinistra avevamo la possibilità di mettere palla sul trequartista opposto visto che i centrali andavano su Scamacca“.

Spalletti è contento della vittoria? “Io sono contento. Si è vinta una partita, si poteva vincere meglio. C’era la possibilità di concretizzare. Ci siamo comportati con leggerezza su delle cose. Noi la bischerata l’abbiamo sempre in canna se non restiamo concentrati, ve lo dico io, siamo fatti così. Quando iniziamo a palleggiare comodi e bene come abbiamo fatto, ci sembra di essere padroni, noi facciamo la bischerata“.

Alla fine dell’intervista a Sky Sport, Spalletti ha detto: “auguri Marcello“, omaggio al fratello scomparso nel 2019 dopo una lunga battaglia con una grave malattia. Oggi, 15 giugno, sarebbe stato il suo compleanno.