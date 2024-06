Italia-Croazia, Spalletti sbotta in diretta tv contro il giornalista Condò

CalcioWeb

Delirio Italia al 98′. La squadra di Luciano Spalletti stacca il pass per gli ottavi di Euro 2024 grazie ad un gol all’ultimo respiro di Zaccagni contro la Croazia. Al fischio finale Luciano Spalletti si è presentato ai microfoni dei giornalisti.

“Ci si crede fino all’ultimo secondo perché ormai il calcio è questo qui. Ci sono momenti che diventano momenti clou della partita. Visto che ormai si erano messi dietro c’era la possibilità di fare uno scambio pulito sulla tre quarti come poi è successo”. Queste le parole del ct azzurro Luciano Spalletti, dopo il pareggio all’ottavo minuto di recupero con la Croazia che qualifica l’Italia agli ottavi di finale degli Europei. “Qualcosa bisogna ancora rivedere, perché ci son cose che succedono che sono illogiche nelle nostre partite -sottolinea Spalletti al microfono di Rai Sport-, poi bisogna prendere le qualità di questi ragazzi e metterli nelle condizioni di dare il meglio. Intanto abbiamo passato il turno, secondo me meritatamente, poi si ragionerà sul resto”.

Battibecco con Condò

Poi Spalletti si è presentato ai microfoni di Sky Sport. Il Ct ha sbottato in diretta tv dopo l’analisi del giornalista Condò sull’atteggiamento della squadra: “prudenza? Ma quale prudenza”, ha detto Spalletti in modo stizzito. “Siamo sotto standard, abbiamo perso palloni che non si possono perdere. Poi sento che si deve giocare a 3 o a 4, i nostri calciatori hanno qualità ma in alcuni momenti si fanno errori troppo banali”.