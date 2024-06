Italia eliminata da Euro 2024, le pagine della stampa estera: “una passeggiata svizzera” | FOTO

CalcioWeb

L’eliminazione dell’Italia a Euro 2024 ha suscitato tantissimi motivi di discussione. La squadra di Luciano Spalletti è stata protagonista in negativo di un rendimento da dimenticare e il punto più basso è stato raggiunto nella sfida degli ottavi di finale contro la Svizzera.

Il quotidiano spagnolo As ha titolato “arrivederci Italia”. Il The Sun ha descritto la partita come “una passeggiata svizzera”. A Bola non ha utilizzato mezzi termini: “i campioni tornano a casa e nessuno si sorprende”.

La notizia è stata pubblicata in primo piano anche in Brasile: “dominio svizzero”, si legge sul giornale ‘Globo’. Infine in Argentina, Olé ha titolato: “storica Svizzera”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.