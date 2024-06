Italia, le prossime partite dopo la debacle di Euro 2024: il calendario di Nations League e le qualificazioni Mondiali

CalcioWeb

Grande delusione in casa Italia dopo la partita sconcertante contro la Svizzera e l’eliminazione da Euro 2024 agli ottavi di finale. Il percorso degli azzurri è stato disastroso e il Ct Luciano Spalletti non è stato in grado di risollevare la situazione.

L’ex Napoli è stato considerato (giustamente) il principale responsabile del disastro azzurro: dalle convocazioni ai continui cambi di modulo alle formazioni. L’aspetto più preoccupante è sicuramente rappresentato dall’assenza del gioco nelle ultime due partite contro Croazia e Svizzera. Il presidente Gravina si è presentato in conferenza stampa e ha confermato la fiducia nei confronti dell’allenatore. Lo stesso Ct ha rispedito al mittente le ultime voci sulle dimissioni.

I prossimi impegni

Sarà ancora Luciano Spalletti l’allenatore dell’Italia per le prossime partite. Ora gli azzurri si concentreranno sui prossimi impegni, ovvero la Nations League e le qualificazioni al prossimo Mondiale, appuntamento assolutamente da non fallire dopo le ultime debacle.

L’Italia non giocherà per tre mesi e il primo incontro sarà quello di Nations League contro la Francia, in programma venerdì 6 settembre al Parco dei Principi di Parigi. Gli azzurri sono stati inseriti nella Lega A, in compagnia di squadre del calibro di Francia, Belgio e Israele.

6 settembre, Francia-Italia ore 20.45 (Nations League)

9 settembre, Israele-Italia ore 20.45 (Nations League)

10 ottobre, Italia-Belgio ore 20:45 (Nations League)

14 ottobre, Italia-Israele ore 20:45 (Nations League)

14 novembre, Belgio-Italia ore 20:45 (Nations League)

17 novembre, Italia-Francia ore 20:45 (Nations League)

La fase a gironi della Lega A andrà in scena tra il 5 settembre e il 19 novembre 2024, i quarti di finale per l’accesso alla fase finale tra il 20 e 23 marzo 2025, mentre quest’ultima fase dal 4 all’8 giugno 2025. Le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificano ai quarti di finale con gare di andata e ritorno, le terze classificate disputano gli spareggi contro le seconde classificate della Lega B, mentre le ultime classificate di ogni gruppo vengono retrocesse nella Lega B della UEFA Nations League 2026-2027. Le squadre vincitrici dei quarti di finale partecipano alla fase finale.

Nelle ultime due edizioni l’Italia ha sempre superato il girone con grande merito con particolare riferimento all’ultima edizione contro avversari del calibro di Germania e Inghilterra. Nella stagione 2021-2022 l’Italia ha avuto la meglio di Olanda, Polonia e Bosnia.

Il percorso verso i Mondiali

Un altro passo decisivo per il percorso azzurro sarà la qualificazione ai prossimi Mondiali. La squadra di Spalletti scenderà in campo solamente a inizio primavera per le qualificazioni all’appuntamento in Messico, Canada e Stati Uniti. L’Italia inizierà il percorso negli ultimi giorni di marzo. Il sorteggio dei gruppi avverrà nei prossimi mesi.