Italia, Raspadori arma in più: la Spagna, Spalletti e le favorite di Euro 2024

CalcioWeb

E’ sempre più alta l’attesa in vista di Spagna-Italia, sfida valevole per la 2ª giornata della fase a gironi di Euro 2024. Nelle prossime partite il Ct Luciano Spalletti potrebbe giocarsi la carta Giacomo Raspadori.

“Sono un ragazzo ambizioso e voglio ritagliarmi più spazio possibile. A 24 anni non mi considero più un giovane del calcio ma lavoro per crearmi più continuità”. Sono le parole dell’attaccante azzurro, a due giorni dalla sfida europea contro le Furie Rosse. “Abbiamo notato l’intensità che hanno messo in tutta la partita con la Croazia, con e senza palla. Dobbiamo cercare di farlo anche noi allo stesso livello. Per come ci stiamo preparando ci sono diverse cose dove possiamo farle male ma dobbiamo concentrarci su di noi perché sappiamo il nostro valore”.

In Nazionale, Raspadori ha ritrovato Spalletti, già avuto nel Napoli: “il mister trasmette carica in ogni istante, sia dal punto di vista tecnico-tattico che motivazionale. Il tempo a disposizione rispetto a un club è minore, ma il mister cerca di imprimere il suo credo: noi dobbiamo essere bravi ad assimilare il più possibile”. Dopo aver fatto l’in bocca al lupo al compagno Kvaratskhelia, impegnato a EURO 2024 con la Georgia, Raspadori racconta le emozioni di essere di nuovo con la maglia della Nazionale a disputare un Europeo: “parliamo di una delle cose più belle che possano capitare a un calciatore. Per questo siamo tutti focalizzati sull’Europeo, per parlare del club ci sarà tempo. Io sottostimato? Non mi ci sono mai sentito: sono all’interno di un gruppo di calciatori fortissimi, anche se nell’ultimo anno non ho avuto la continuità che avrebbe potuto portarmi benefici. C’è da lottare ogni giorno per costruirsi l’occasione, e io continuerò a farlo”.

La Spagna e le favorite

Ancora sulla Spagna: “per come stiamo preparando la partita, abbiamo visto che ci sono diversi aspetti sui quali puntare per farle male, anche se la Spagna gioca a ritmo altissimo e lo ha dimostrato contro la Croazia. Hanno una grandissima riaggressione quando perdono palla: quando la riconquisteremo noi, dovremo metterla in sicurezza e cercare di creare qualche occasione”. Sulle favorite per la vittoria finale, invece, Raspadori fa due nomi: “per le individualità che hanno, direi Inghilterra e Francia, ma il bello del calcio è che ci sono tante cose che contano per arrivare a un risultato”.