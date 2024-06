Quanto sarebbero disposti a spendere gli italiani per vedere l’Italia vincere a Euro 2024?

CalcioWeb

I tifosi di calcio in Italia sarebbero disposti a pagare 420 euro a testa pur di vedere Gianluigi Donnarumma alzare la coppa alla finale di Euro 2024 il 14 luglio a Berlino. E’ quanto emerge dallo studio effettuato da Ing e Kantar, che ha svolto la propria indagine in 10 Paesi europei – Italia, Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Portogallo e Spagna – su che tipo di rinunce i cittadini-tifosi farebbero pur di festeggiare il titolo di campioni d’Europa.

Gli italiani sono al primo posto di questa speciale classifica, seguiti dagli austriaci (324 euro), dagli inglesi (319 euro) e dagli spagnoli (295 euro), a fronte di una media di circa 200 euro considerando tutti i Paesi all’interno del campione.

Ma quali altri tipi di sacrifici sarebbero disposti a fare gli europei pur di veder la propria nazionale vincere il torneo? Chi ad esempio farebbe a meno del proprio smartphone – strumento ormai imprescindibile nella nostra quotidianità – per un mese? In questo caso i tifosi si mostrano un po’ più freddi. Ma un italiano su tre sarebbe comunque disposto a rinunciarvi. E, guardando a Spagna-Italia prevista per stasera, anche in questo caso il dato italiano è maggiore di quello del Paese iberico, sesto nel ranking, in cui solo il 26% dei tifosi metterebbe da parte il proprio smartphone pur di veder vincere la sua squadra. A guidare questa classifica, invece, i tifosi portoghesi (61%), seguiti dagli inglesi (35%).