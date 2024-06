Italiano nuovo allenatore del Bologna: cifre e dettagli del contratto

CalcioWeb

Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Bologna. Nel pomeriggio odierno, ricco di annunci e novità sul piano delle panchine, anche i rossoblu hanno fatto la loro mossa. Italiano lascia la Fiorentina dopo due finali di Conference League perse, unico rimpianto in un cammino, tutto sommato, alquanto positivo.

Il contratto di Vincenzo Italiano

Eredità pesante quella lasciata da Thiago Motta, in trattativa con la Juventus, dopo l’ottima stagione appena conclusa in cui ha guidato il Bologna a una storica qualificazione in Champions League. Un cambio in panchina nel segno del gioco propositivo e moderno: Italiano firma un contratto fino al 2026 2.1 milioni a stagione. Il tecnico nativo di Karlsruhe guiderà il progetto ambizioso dei felsinei nel doppio impegno Serie A-Champions League.