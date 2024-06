Juventus-Allegri, salta il licenziamento per giusta causa? La novità per evitare il tribunale

CalcioWeb

La paventata battaglia legale fra Juventus e Allegri per il licenziamento ‘per giusta causa’ non ci sarà. Il club bianconero, dopo la comunicazione dei giorni scorsi scaturita dai comportamenti avuti dal tecnico durante la finale di Coppa Italia, ha deciso di fare un passo indietro. In serata la Juventus ha comunicato, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, di aver trovato un accordo con Allegri per la risoluzione del contratto.

Il comunicato della Juventus sulla risoluzione con Allegri

“Juventus Football Club e Massimiliano Allegri comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva. La società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra, desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale“.