Juventus, le prime parole di Douglas Luiz: il brasiliano infiamma i tifosi | VIDEO

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Douglas Luiz, primo grande colpo della sessione estiva di calciomercato. I bianconeri sono scatenati per la prossima stagione e l’arrivo del brasiliano rappresenta un ottimo biglietto da visita in attesa dei prossimi innesti.

“Ciao juventini, sono davvero felice di essere bianconero. Non vedo l’ora di giocare all’Allianz Stadium. Ci vediamo presto, forza Juve!”, sono state le prime parole del calciatore. L’ex Aston Villa è in grado di imporsi nel campionato di Serie A: si tratta, infatti, di un calciatore di quantità e qualità in grado di spostare gli equilibri nel massimo torneo italiano.