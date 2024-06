Kamada lascia la Lazio: pesanti accuse a Lotito, il retroscena sul rinnovo sfumato

CalcioWeb

La querelle Daichi Kamada-Lazio è arrivata all’epilogo decisivo. Il calciatore ha comunicato, fugando ogni dubbio, che la sua esperienza biancoceleste è terminata qui. Niente rinnovo, è rottura totale con la società. Le trattative per il rinnovo sono sfumate in un nulla di fatto e adesso volano gli stracci.

Kamada e le accuse a Lotito

Intervistato da “Football Zone”, il centrocampista giapponese ha lanciato pesanti accuse nei confronti di Claudio Lotito: “è deciso al 100% che lascerò la Lazio. All’inizio avevo intenzione di restare, ma l’Italia è così e il presidente della Lazio è famoso per essere uno dei più difficili con cui negoziare. Volevo solo un contratto di un anno e non ho chiesto nulla perché ero pagato abbastanza. Non so che cosa il mio agente abbia detto alla società, ma io volevo solamente un anno di contratto. Avevo parlato molte volte con Tudor. Mi stava migliorando, quindi gli ho rivelato spesso di voler firmare il rinnovo. Anche quando ho deciso di andare via, sono rimasto in contatto con il mister e con lui non mi sono trovato male. È un allenatore che spero di poter incontrare di nuovo e lavorare con lui da qualche parte“.

Rinnovo Kamada: dalla volontà di firmare al dietrofront

In realtà la situazione legata al rinnovo di Kamada sembrava poter andare verso un timido ottimismo. Il calciatore, e lo ha anche ammesso, sarebbe rimasto nella Capitale ma con un contratto annuale. La Lazio invece spingeva per un pluriennale Il 31 maggio è scaduta la clausola sull’accordo siglato la scorsa estate, data entro la quale Kamada avrebbe dovuto dare una risposto sul rinnovo. Anche il silenzio è una (mancata) risposta. Il centrocampista ha preferito andar via a parametro zero.