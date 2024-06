Koeman come Low: si mette un dito nel naso e poi in bocca | VIDEO

CalcioWeb

Ronald Koeman, allenatore dell’Olanda, è salito alla ribalta per un gesto poco ‘nobile’. L’episodio si è verificato nel coro della partita d’esordio a Euro 2024 contro la Polonia, sfida valevole per il Gruppo D.

Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 1-2 grazie ai gol di Gakpo e Weghorst a ribaltare l’iniziale vantaggio polacco con Buksa.

Il gesto di Koeman

Il Ct Ronald Koeman è stato beccato in panchina dalle telecamere in un’immagine sgradevole in stile Low della Germania: prima si mette un dito nel naso e poi in bocca. Il VIDEO è diventato virale sul web e ha scatenato le reazioni social.

Non è stato semplice trovare il degno erede di Low, ma alla fine è arrivato. Koeman ha accolto questo onore ed onere.

Questo pesante, ma orgoglioso ruolo, a cui solo i migliori ambiscono: l’Ambasciatore dell’arte della Mangiata delle caccole di naso. Questa è per te, Joachim 🥹 pic.twitter.com/XlJGqrKzul — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) June 16, 2024