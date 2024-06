Kvaratskhelia rompe il silenzio (o forse no): la risposta alla domanda sul futuro

CalcioWeb

La Georgia è stata sconfitta all’esordio di Euro 2024 contro la Turchia e l’attaccante Khvicha Kvaratskhelia non ha fatto la differenza. Il nome del calciatore del Napoli continua a circolare sul futuro dopo lo sfogo dell’agente e la richiesta di cessione.

“Siamo delusi perché meritavamo di più. Abbiamo creato buone occasioni e potevamo fare gol, ma questo è il calcio. Dobbiamo lottare, continuare a lottare fino alla fine e fino a quando ne avremo la possibilità. Ripeto, meritavamo di più. La squadra ha fatto bene, siamo stati compatti in fase difensiva facendo quello che abbiamo preparato. Tutti abbiamo dato il massimo”. Lo ha detto l’attaccante georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia a Sky.

“Il futuro? Sto bene, sono concentrato solo sulla nazionale. Dopo gli Europei deciderò il mio futuro. Ora non ci penso, voglio solo dare in campo tutto quello che ho per aiutare la mia nazionale. Non penso a quello che si dice, sono concentrato al 100% solo sulla Georgia”, ha aggiunto Kvara.