Lazio, Bruno Giordano si propone per la panchina: “sono a disposizione”

E’ Marco Baroni il prescelto della Lazio per il post-Tudor: l’ultimo incontro ha dato esito positivo e l’ufficialità potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Un altro allenatore si è proposto per la panchina.

“Se la Lazio chiama sono disponibile. In ogni caso mi piacerebbe una bandiera biancoceleste, come ha fatto la Roma con De Rossi. Se non fossi io sarebbe bello prendessero Nesta anche se mi pare sia vicino al Monza”. Sono le parole all’Adnkronos della la bandiera della Lazio Bruno Giordano, all’indomani della rottura tra la società biancoceleste e il tecnico Igor Tudor.

Il profilo ideale e la rottura con Tudor

“La cosa più importante è che il nuovo tecnico e la società trovino un accordo su tutto per partire nella prossima stagione nel migliore dei modi. Non so che tipo di divergenze tra Tudor e la società ci siano state, ce lo diranno nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il campo il croato ha fatto bene portando la Lazio in Europa”, conclude l’ex numero 9.