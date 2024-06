CalcioWeb

Il presidente Claudio Lotito ha deciso di uscire allo scoperto sui motivi della rottura con Igor Tudor. Sul fronte sostituto è ai dettagli l’accordo con Marco Baroni e l’ufficialità potrebbe arrivare nella giornata di venerdì.

“Tudor? Ci ha chiesto di cambiarne otto, troppi per un gruppo che noi reputiamo all’altezza, ma se ne è andato da persona per bene, ci tengo a dirlo. Il nuovo allenatore? Lo saprete presto, abbiamo le idee chiare ma non ho ancora firmato nessun contratto”. Sono le parole del numero uno biancoceleste, avvicinato dall’ANSA a margine della chiusura della campagna elettorale di Forza Italia a Napoli.

Il sostituto

Quanto ai nomi degli allenatori circolati in questi giorni, Lotito ha escluso il ritorno di Sarri, e le suggestioni De Zerbi, Klose e Allegri.

“Baroni? Quello che conta è che saremo competitivi, lo eravamo anche quest’anno se non avessimo perso punti con squadre di bassa classifica come la Salernitana. Questa squadra meritava di più. Luis Alberto? “Ha detto lui di volersene andare…”.