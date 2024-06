Lazio, le ultime sulla panchina: l’esito dell’incontro con Tudor

CalcioWeb

Incontro interlocutorio tra la Lazio e Igor Tudor. In casa biancoceleste continua a tenere banco la questione panchina e la situazione è in continua evoluzione. Il secondo round del vertice alla presenza del ds Fabiani e dell’agente Seric non ha spostato di molto gli equilibri.

Un confronto durato più di due ore nel quale le parti hanno espresso le proprie posizioni, che rimangono distanti ma non insanabili. Il motivo delle discussioni riguarda principalmente il fronte calciomercato.

Le divergenze con Tudor

Il doppio confronto non ha spostato l’ago della bilancia con la società che da un lato è pronta a sostituire i partenti con rinforzi all’altezza, ma dall’altro non vuole rivoluzioni.

Dal canto suo Tudor vuole rassicurazioni sul mercato, soprattutto dopo l’addio di Kamada ritenuto fondamentale dal tecnico. Al momento la conferma di Tudor alla Lazio non sembra in discussione. In caso di ribaltone, il preferito della dirigenza porta il nome di Stefano Pioli.