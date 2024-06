Lotito e Mezzaroma in una cordata? La verità dal presidente di Sport e Salute

CalcioWeb

E’ arrivata la secca smentita di Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, sulle ultime voci di acquisizione delle quote del Brindisi calcio. I dettagli sono stati svelati proprio dal diretto interessato.

“In merito alle notizie uscite in questi giorni a mezzo stampa sono costretto a smentire nuovamente in maniera categorica, e spero definitiva, la mia presenza nella cordata con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, attraverso la quale sarebbero state acquisite le quote del Brindisi Football Club. Anche per il ruolo che attualmente ricopro ribadisco la mia estraneità alla trattativa e a qualsiasi altro interesse verso squadre di calcio italiane o straniere”.