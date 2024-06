Matrimonio Dybala, le regole per gli invitati: assurde restrizioni per rendere la cerimonia top secret

CalcioWeb

Fervono i preparativi per il matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini. Il calciatore e la cantante convoleranno a nozze il 20 luglio a Buenos Aires, in Argentina, nella tenuta di Dok Haras. Per il matrimonio gli invitati, circa 300, tra calciatori, artisti e personaggi famosi, dovranno seguire alcune restrizioni specifiche. Una di queste è il divieto di scattare foto o video amatoriali durante l’evento.

Niente cellulare, quindi, per i loro ospiti. Questa misura è stata presa per garantire la privacy e l’esclusività del matrimonio di Dybala. La coppia ha deciso di affidare la documentazione dell’evento a un fotografo professionista. Questo però, non è l’unico divieto fatto agli invitati al loro matrimonio. La suocera di Dybala ha raccontato di aver chiesto alla wedding planner, Claudia Villafane (ex moglie di Diego Armando Maradona) di poter avere un proiettore. Richiesta non accettata. Gli sposi non vogliono che siano proiettati video con foto di famiglia o di quando erano bambini.

A proposito di foto, quelle che Dybala scatterà al proprio matrimonio con i compagni di squadra della Roma potrebbero anche essere le ultime in giallorosso: un big del calcio mondiale vuole portare l’argentino lontano dalla Roma che ha già in mente il suo possibile sostituto.