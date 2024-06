Il matrimonio di Pippo Inzaghi e Angela Robusti: invitati e ospiti… sconosciuti | FOTO

CalcioWeb

Filippo Inzaghi si è sposato con Angela Robusti. Si è conclusa da poco la cerimonia a Formentera con la partecipazione di ospiti… a sorpresa. Tanti turisti, infatti, hanno riconosciuto l’ex attaccante del Milan e si sono aggregati alla celebrazione delle nozze.

Il gruppo si è spostato successivamente al ristorante in riva al mare per festeggiare l’evento. Presente ovviamente il fratello Simone, l’allenatore dell’Inter. In primo piano anche gli amici Bobo Vieri, Fabio Cannavaro, Massimo Ambrosini, Massimo Oddo, Roberto Baronio, Pasquale Foggia, Nicolas Viola, Massimo Coda, Alessandro Tuia, Riccardo Bigon, Fabio Paratici e Lillo Foti, ex presidente della Reggina. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.