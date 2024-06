Milik, brutto infortunio in amichevole: la fidanzata in lacrime | VIDEO

Momenti di paura per Arkadiusz Milik, attaccante della Juventus e della Polonia. Il calciatore è stato vittima di un infortunio e la situazione sembra molto preoccupante. Si sono disputate le partite amichevoli pre-Euro2024 e si sono registrati risultati anche a sorpresa.

Tonfo dell’Inghilterra contro l’Islanda (0-1). Vittoria in rimonta della Germania contro la Grecia (2-1) e pareggio scoppiettante in Scozia-Finlandia (2-2).

La gara Polonia-Ucraina si è conclusa 3-1 ma il risultato è passato in secondo piano dopo l’infortunio di Milik. In avvio di partita lo juventino ha accusato un problema al ginocchio sinistro dopo un contrasto. Nelle prossime ore si sottoporrà a esami strumentali.

La presenza del polacco a Euro2024 è a rischio. Anche la fidanzata è in ansia: Agata Sieramska è scoppiata a piangere.

The moment when Milik injured his knee! ⚠️

Waiting for updates.#Juventus pic.twitter.com/0iPkFHqw1w

— Danis Karović 🇲🇪🇲🇪 (@DanisKarovi1) June 7, 2024