La Fiorentina firma il colpo Kean: cifre e dettagli dell’operazione con la Juventus

Moise Kean è un nuovo calciatore della Fiorentina. Come anticipato ieri su CalcioWeb, l’attaccante italiano ha scelto il trasferimento in viola per rilanciarsi dopo una pessima stagione sotto la gestione Allegri in bianconero. Un trasferimento che rilancia anche le sue quotazioni in ottica Nazionale dopo essere stato escluso da Euro 2024.

Kean alla Fiorentina: cifre e dettagli dell’operazione

Dopo l’ultima stagione non certo esaltante, con 0 gol segnati, il rischio di svalutare Kean era piuttosto alto. Il calciatore pesava a bilancio sui 17-18 milioni, cifra complicata da ottenere se non con l’inserimento dei bonus che hanno permesso di chiudere la trattativa. Moise Kean si trasferirà dalla Juventus alla Fiorentina per 13 milioni di euro e 5 di bonus.