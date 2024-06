Morte Rebellin, torna in libertà il camionista che ha travolto e ucciso il ciclista

CalcioWeb

Wolfgang Rieke, 64enne camionista tedesco a processo con l’accusa di aver investito e ucciso Davide Rebellin dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso, è stato rimesso in libertà. Il Tribunale Collegiale di Vinceza, quest’oggi, ne ha revocato gli arresti domiciliari.

La decisione del tribunale è arrivata poichè, da circa 1 mese, l’uomo è ricoverato in condizioni gravi per un ictus che lo ha colpito alla vigilia del processo. Il Tribunale ha motivato l’ordinanza con cui ha revocato i domiciliari a Rieke per le sue condizioni fisiche “determinate dalla patologia ischemica” e per una malattia “che richiede un’assistenza continuativa” con “le esigenze di cura dell’imputato” che “appaiono incompatibili con il permanere delle limitazioni collegate all’esecuzione della misura cautelare in atto“.