Giallo sulla morte di Matija Sarkic: il portiere del Montenegro aveva solo 26 anni

CalcioWeb

Mondo del calcio in lacrime per la morte di Matija Sarkic, portiere del Millwall e del Montenegro. Il ragazzo, appena 26 anni, è stato trovato morto nella mattinata odierna in un appartamento di Budva, secondo quanto riferisce la Reuters citando il quotidiano montenegrino Vijesti. Non sono ancora state chiarite le cause e le circostanze del decesso.

Secondo quanto si apprende dal portale ‘Rtcg’, Sarkic sarebbe morto a causa di un malore: la richiesta immediata dei soccorsi da parte degli amici non è servita per evitare la morte, avvenuta attorno alle 6.30. Sul posto è intervenuta anche la polizia. “Tutti nel club mandano il loro amore e le condoglianze alla famiglia di Matija e ai suoi amici in questo momento immensamente triste – ha scritto il Millwall -. La società non rilascerà ulteriori commenti e chiede il rispetto della privacy di Matija“.